Отсутствие тяжелой техники на параде в Москве 9 мая связано с необходимостью ее присутствия на фронте, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, что в параде приняли участие различные подразделения войск, что говорит о готовности страны защищать свои границы.
Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе Западу. Во-первых, проведение парада и участие в нем столь представительного числа людей говорит о том, что никто ничего не боится, что мы будем идти до конца, подтверждая статус наследников Великой Победы. Факт того, что парад состоялся, воодушевляет людей. Решение о его проведении было абсолютно верным, — сказал Рогов.
После парада на Красной площади канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что страны Евросоюза не должны бояться демонстрации силы российских войск. По его мнению, Европа должна быть непоколебима в поддержке Украины, несмотря на «безумие могущественного соседа».
Проведением парада в Москве руководил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.
В параде впервые приняли участие новейшие боевые бронированные машины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Образцы бронеавтомобилей выехали на площадь сразу после прохода танка Т-34 времен Великой Отечественной войны. Также по Красной площади проехали бронеавтомобили «Тигр-М СпН» и «ВПК-Урал». Кроме того, участие в параде приняли оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400 и ПГРК «Ярс». Завершили прохождение техники колесные БМП К-17 на платформе «Бумеранг».