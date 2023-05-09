Антон Соловьев

Названа причина отсутствия тяжелой техники на параде Победы в Москве Рогов объяснил отсутствие тяжелой техники на параде в Москве ее необходимостью на фронте

9 мая 2023 в 20:22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронетранспортеры (БТР) на колесной платформе «Бумеранг» на военном параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне