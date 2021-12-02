Совет директоров ОАК одобрил объединение с компаниями «Сухой» и МиГ

Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК), компании «Сухой» и МиГ объединят в одну компанию. Как говорится в сообщении на сайте ОАК, такое решение было одобрено на заседании совета директоров корпорации 30 ноября. Это позволит сформировать объединённый субъект российского самолётостроения и придать мощный импульс развитию авиационной отрасли.

В единой структуре должны быть собраны лучшие практики корпоративного управления, передовые инженерные компетенции, развитая и эффективная производственная база. Мы закладываем основу будущего самолётостроения России, — подчеркнул гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Объединение ОАК, «Сухого» и МиГа в одну организацию станет важным шагом трансформации корпорации. Помимо выполнения функций корпоративного центра, ОАК будет управлять производственными площадками и конструкторскими бюро, реализовывать авиационные программы и заниматься разработкой перспективной техники. При этом сами бренды «Сухой» и МиГ сохранятся.

Сама структура компании станет двухуровневой вместо нынешней трёхуровневой: сокращение управленческих уровней позволит исключить дублирующие административные функции и сократить общехозяйственные затраты. Всё это должно обеспечить повышение финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности ОАК в целом.

Ранее идею объединить МиГ и «Сухой» при условии сохранения обеих марок самолётов озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров. В феврале 2020 года ОАК подтвердила это намерение.

В марте 2021 года стало известно, что компании «Сухой» и МиГ прекратят своё существование в виде отдельных юридических лиц. Сообщалось, что их планируют объединить в Корпоративный центр самолётостроения, в подчинение которого также перейдут компании «Ильюшин», «Иркут» и «Туполев». Кроме того, руководство Ростеха намерено создать Единый инженерно-конструкторский центр ОАК, куда войдут все авиационно-конструкторские бюро.