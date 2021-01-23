Сотрудник ОМОНа в Петербурге ударил женщину ногой в живот

https://static.news.ru/photo/3f3e223a-5d95-11eb-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудник ОМОНа ударил ногой участницу несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Очевидцы сообщали, что женщина вела себя мирно, поэтому многие недоумевают, что стало причиной такой жестокости правоохранителя.

Пострадавшей на вид было 50 лет. Женщина пыталась аккуратно вступаться за задержанных. Так, в частности, она попыталась заступиться за молодого человека, схваченного на площади Восстания.

Зачем вы его схватили, ребята? — спросила участница митинга. Её слова приводит «Фонтанка».

В тот же момент один из омоновцев бьёт женщину со всей силы ногой живот. Удар получился настолько мощным, что петербурженка упала на спину и ударилась головой.

Очевидцы событий тотчас же обратились за помощью в службу скорой медицинской помощи. Уточняется, что диспетчер посоветовала им обратиться к фельдшеру на Московском вокзале, так как это будет быстрее. Протестующие помогли женщине добраться до медика.

Напомним, не только в столице, но и в других российских городах в этот день проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Активисты штаба политика в соцсетях неоднократно призывали жителей страны выходить на митинги.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его самолёт в аэропорт Внуково приехали встречать активисты и журналисты, однако лайнер перенаправили в аэропорт Шереметьево. Сразу по прибытии Навальный был задержан на паспортном контроле в аэропорту.

Ранее NEWS.ru писал, что на территории России в разных городах 23 января задержали более 1300 человек, принявших участие в акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. В Москве силовики увели в отделения 400 граждан. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».