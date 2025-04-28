Составлен список иностранных делегаций на параде Победы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще несколько иностранных делегаций подтвердило приезд на День Победы 9 мая в Москву. Сколько зарубежных лидеров прилетит смотреть парад Победы, какие страны представлены, сколько гостей приезжало на прошлые юбилеи Победы?

Какие новые страны подтвердили визит в Москву на День Победы

Президент Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо подтвердил «Африканской инициативе», что приедет в Москву на юбилейный День Победы. Он отметил, что после парада планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу вступления в БРИКС.

«Важно подчеркнуть, что 9 мая станет историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм. Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», — объявил Сассу-Нгессо.

Визит 9 мая станет седьмым визитом Сассу-Нгессо в современную Россию. Он занимал пост главы РК с 1979 года; до этого был министром обороны и куратором обороны и госбезопасности от Конголезской партии труда. На этих должностях он несколько раз посещал Советский Союз.

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Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов сообщил, что делегация южноазиатской страны будет в Москве на День Победы.

«У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», — сказал Толченов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько иностранных лидеров будет в Москве 9 мая

9 мая 2025 года в Москве ожидается рекордное за последние годы число иностранных лидеров и делегаций. Включая Дени Сассу-Нгессо, их ожидается 20 человек.

Кроме конголезца, из африканских лидеров ожидается президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. Также приглашение было выслано президенту Анголы Жуану Лоренсу, но Луанда пока не дала официального подтверждения.

Из европейских лидеров ожидаются президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, глава Республики Сербской Милорад Додик и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который станет единственным лидером из страны, входящей в Евросоюз и НАТО.

С Кавказа приедут президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент Абхазии Бадра Гунба.

На юбилейный парад Победы приедут все лидеры стран Центральной Азии: Касым-Жомарт Токаев из Казахстана, Садыр Жапаров из Киргизии, Шавкат Мирзиеев из Узбекистана и Эмомали Рахмон из Таджикистана.

Фото: Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press Николас Мадуро

Из Латинской Америки прибудут на 9 Мая президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Из азиатских лидеров на Красной площади ожидают председателя Китая Си Цзиньпина, генсекретаря Компартии Вьетнама То Лама и президента Палестины Махмуда Аббаса.

Кроме того, на юбилей Победы были приглашены премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Они пока не подтвердили приезд в Москву.

Также на параде будет присутствовать министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга и посол Израиля в Москве Симона Гальперин в качестве представителей своих стран.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на 80-летии Победы присутствовать не будет.

Кто приезжал на прежние юбилеи Победы

На 60-летие Победы в 2005 году приехали генсекретарь ООН Кофи Аннан и лидеры 53 стран, в том числе Германии, США, Франции и Японии, а также председатель Еврокомиссии.

На 70-летие Победы в 2015 году в Москву приезжали генсекретарь ООН Пан Ги Мун и лидеры 26 государств: так, были все страны СНГ, кроме Украины.

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