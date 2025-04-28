Африканская страна захотела вступить в БРИКС Президент Конго Сассу-Нгессо заявил, что республика хочет занять место в БРИКС

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Республика Конго хотела бы занять свое место в БРИКС, заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо в интервью «Африканской инициативе». По его словам, проекты объединения интересны для континента.

Проекты БРИКС, на наш взгляд, интересны для Африки, и для нашей страны в частности. Мы думаем, в таком случае Конго будет готово занять свое место в БРИКС, — признался Сассу-Нгессо.

Лидер республики добавил, что участвовал в ряде встреч объединения, последняя из которых состоялась в России. Президент Конго отметил, что БРИКС открывает двери для других государств и готово расширяться. Политик посчитал это важным шагом.

В 2024 году Россия председательствовала в объединении. Саммит БРИКС прошел с 22 по 24 октября в Казани. В рамках события было принято решение создать категорию стран-партнеров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в совещании министров иностранных дел государств БРИКС. Мероприятие стартует 28 апреля и продлится два дня в Рио-де-Жанейро. Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заседание под председательством Бразилии даст хорошую возможность для углубленного обсуждения международной повестки дня.