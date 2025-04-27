Лавров прибыл в Бразилию для участия в совещании министров БРИКС

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Рабочий визит главы МИД России Лаврова в Бразилию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Бразилию для участия в совещании министров иностранных дел стран БРИКС, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет 28–29 апреля в Рио-де-Жанейро.

На фоне этого события представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заседание под бразильским председательством предоставит хорошую возможность для углубленного обсуждения международной повестки дня, урегулирования кризисов и перспективы повышения роли государств мирового большинства.

Ранее Лавров опроверг наличие официальных предложений от США по снятию санкций, но подтвердил интерес американской стороны к совместным экономическим проектам. Глава МИД РФ отметил, что Россия также готова рассматривать деловые инициативы.

Вместе с этим Лавров раскрыл, что российский президент Владимир Путин сразу поддержал идею 30-дневного перемирия, предложенного американским лидером Дональдом Трампом. При этом представитель дипломатического ведомства подчеркнул, что российские удары нацелены исключительно на военные объекты Украины, а для долгосрочного прекращения огня необходимы гарантии ограничения поставок оружия и наращивания сил ВСУ.