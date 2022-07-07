Синоптики актуализировали понятие «погодная аномалия» Вильфанд: синоптики актуализировали понятие «погодная аномалия» в России

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России введены новые климатические нормы. Понятие «температурная аномалия» актуализировано с учётом изменения климата за последние 30 лет. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что аномалией считается несоответствие показателей температуры средним многолетним значениям. Она может быть аномальной для конкретного для или месяца. При этом «нормальная погода» — та, которая соответствует предшествующим периодам. Переход на новые климатические нормы произошёл 1 июля.

Мы перешли на новые климатические нормы с 1 июля. В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много, — сказал Вильфанд.

В этой связи понятие «аномально тёплая погода» отныне будет звучать в прогнозах значительно реже.

Базовые 30-летние периоды для расчёта климатических норм определила Всемирная метеорологическая организация. До последнего времени использовались значения для периода с 1961 по 1990 годы. Теперь в качестве базовых взяты значения с 1991 по 2020 годы.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев сообщил, что главный способ обезопасить себя от аномальной жары — достаточное употребление жидкости. Особое внимание состоянию здоровья в период высоких температур летом следует уделять людям, перенёсшим коронавирусную инфекцию.