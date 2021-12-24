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Сенатор назвала воссоединение Крыма с РФ торжеством демократии

Сенатор Ковитиди назвала воссоединение Крыма с РФ торжеством демократии
18:50, 23 декабря 2021
Сенатор назвала воссоединение Крыма с РФ торжеством демократии Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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Воссоединение Крыма с Россией — это торжество справедливости и подлинной демократии, заявила сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с РИА Новости.

История Крыма — это история референдумов, история возвращения домой, в Россию. Воссоединение Крыма с Россией — это торжество справедливости и подлинной демократии, — сказала политик.

Ковитиди подчеркнула, что после воссоединения Крыма с Россией права человека превратились из декларации о демократических ценностях в действительную защиту с конкретными гарантиями и поступками.

Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года по результатам референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя поддержали идею вхождения Крымского полуострова в состав России.

Украина, в свою очередь, до сих пор не признала Крым частью РФ и считает полуостров временно оккупированной территорией.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что статус Крымского полуострова не может быть предметом обсуждений и создание каких-либо международных форматов по данному вопросу — неактуальное и бесперспективное.

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