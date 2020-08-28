В Крыму заявили, что статус полуострова не обсуждается

https://static.news.ru/photo/9f3869c6-1006-11ea-a658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Статус Крыма не может быть предметом обсуждений, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, неактуальным и бесперспективным является создание каких-либо международных форматов по данному поводу.

Так спикер парламента отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии серьёзной площадки для обсуждения вопроса о возвращении полуострова в состав Украины.

Никаких платформ не должно быть. Вопрос Крыма закрыт. Всё это ложные платформы. Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьёз никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все всё понимают. Эта тема уже не предмет обсуждения, с Зеленским так уж точно, — цитирует Константинова РИА Новости.

Парламентарий считает, что в Киеве тему полуострова время от времени поднимают с целью отвлечения внимания у населения от проблем в стране.

Рейтинг у Зеленского упал ниже плинтуса. Страна разобщена, люди в растерянности. Их вели в одну сторону, другую, третью. В итоге никуда не привели. Нет ни Евросоюза, ни хороших отношений с Россией, — подчеркнул Константинов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенатор от Крымского региона Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в Киеве площадку по признанию российского статуса Крыма. Так он отреагировал на то же заявление украинского лидера. По его словам, несостоятельными являются любые разговоры и гипотезы по возвращению полуострова Киеву. Организация площадок по Крыму станет пустой тратой времени, поэтому «не стоит даже и пытаться», отметил Цеков.