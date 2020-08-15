Сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте»

https://static.news.ru/photo/c0c2a70e-df14-11ea-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о неполадках в работе сервиса. Это следует из данных Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жалуются на неполадки в работе сайта (74%), сложности во время отправки сообщений (2%) и при входе в аккаунт (3%). Проблемы в работе «ВКонтакте» наблюдаются в центральной и западной частях РФ.

Представители социальной сети пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее 15 августа пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе приложения. Неполадки были замечены в Белоруссии, РФ, на Украине, а также в ФРГ, Италии, Испании и Франции. По словам владельцев электронных устройств, программа медленно загружает фото- и видеоматериалы, писал NEWS.ru.