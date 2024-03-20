Сокровища Румынии и клад Колчака: куда исчезло золото России и ее союзников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Европарламент потребовал от РФ вернуть Румынии золото, которое было передано на хранение Российской империи в годы Первой мировой войны. В ответ Москва напомнила Бухаресту о старых долгах. Румынский золотой запас — не единственный, который затерялся на территории нашей страны. До конца не известна судьба сокровищ Второй Испанской Республики и «золота Колчака». Кроме того, российские драгоценности, отправленные союзникам, оказывались в центре скандала. Чего добивается Бухарест, кто еще передавал России свои резервы, что известно о «золоте партии» и как российским национальным достоянием завладел Лондон — в материале NEWS.ru.

Чего хочет Румыния

14 марта депутаты Европарламента одобрили резолюцию с призывом к России вернуть золото, которое Румыния в 1916–1917 годах отправила на хранение Российской империи, опасаясь оккупации Австро-Венгрии и Германии. Речь идет о 91,5 тонны драгоценного металла из резервов румынского Национального банка. Вместе с ними были переданы государственные архивы, документы, исторические рукописи, произведения искусства, книги и прочее.

После того как в России произошла революция в 1917 году, временное правительство вслед за царским гарантировало Бухаресту сохранность золотого запаса, стоимость которого по курсу того времени составляла $64 млн. Однако в 1918-м румынские военные оккупировали Бессарабию, завладев российским имуществом. Они не скрывали, что берут его в залог за свои активы.

Впрочем, залог быстро распродали, а советское правительство приняло решение об аресте румынского золота и культурных объектов. В 1935 году СССР вернул Румынии часть вывезенных архивов, а в 1956-м в качестве жеста доброй воли отдал обратно картины и древние реликвии. Что случилось с золотом — неизвестно. По одной из версий, в ходе революции оно вместе с золотым запасом Империи было вывезено в Сибирь, после чего его следы затерялись.

В Европарлементе заявили, что Бухарест несколько раз пытался договориться о возврате своего национального достояния после Первой мировой войны, однако переговоры не принесли успеха.

«Это беспрецедентный международный случай незаконного присвоения золотого запаса и объектов наследия, который вызывает постоянную озабоченность у румынского общества», — сообщили европейские парламентарии.

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В России в ответ на претензии Румынии напомнили о ее собственных долгах.

«Если подсчитать все румынские долги перед Россией и Советским Союзом, то, как полагают некоторые эксперты, получим в районе 1365–1665 тонн золота, что в 20–25 раз превышает стоимость всего румынского золотого запаса, отправленного в Россию», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тайна Золота Республики

Румыния была не единственной страной, чье золото оказалось на территории СССР. В середине 1930-х годов в Испании началась гражданская война. По одну сторону баррикад были военные, выступившие против социалистов, по другую — правительство республики. Власти страны открыто, в том числе за счет поставок оружия, поддержали советские власти.

Когда мятежные войска приблизились к Мадриду, испанское руководство озаботилось судьбой золотого запаса. Тогда министр финансов Хуан Негрин предложил вывезти золото в СССР, и эту идею поддержали члены правительства. Операция по переводу части золотого запаса Банка Испании из Мадрида в СССР получила название Московское золото, или Золото Республики. Этот термин обозначает не только национальное богатство Испании, но и все, что было связано с поставками советского оружия, за которые испанцы платили драгметаллом. За счет этих же ресурсов оплачивались услуги более чем 2 тысяч военных советников из СССР, участвовавших в испанском конфликте.

Гражданская война закончилась в 1939 году победой националистов во главе с Франсиско Франко. СССР не признал его режим, следовательно, речи о возврате золота в Мадрид не шло. Дальнейшая судьба драгметалла до сих пор окутана тайной. Доктор исторических наук Вадим Телицын утверждал, что в 1975 году испанским властям удалось договориться с Советами о возврате части активов. При этом Мадрид не предъявлял официальных претензий ни к СССР, ни к России.

Сокровища Российской империи

К началу Первой мировой войны Российская империя обладала одним из крупнейших золотых запасов в мире. В Госбанке хранились слитки и монеты на 1,1 млрд рублей. Когда в 1917-м немцы начали приближаться к Петрограду, члены временного правительства решили эвакуировать активы в Москву и Поволжье. Затем грянула революция — часть казны попала к большевикам, а затем к немцам.

Фото: РИА Новости Адмирал Александр Колчак (1874-1920), верховный правитель России и верховный главнокомандующий русской армией на фронте

Белогвардейцы поспешили вывезти оставшееся золото в Казань, чтобы в случае необходимости отправить его на восток по Транссибу. Так и произошло, когда в 1918-м к городу подошли войска большевиков. Основная часть золота была отправлена по железной дороге в Иркутск, где его получил объявивший себя верховным правителем России адмирал Александр Колчак. В его руках оказались, предположительно, около 650 млн рублей.

7 февраля 1920 года большевики расстреляли Колчака в устье реки Ушаковки. Чехословацкий корпус, который составлял существенную часть его армии, был вынужден передать красным чуть более 400 млн рублей в качестве платы за возможность вернуться на родину. Судьба оставшихся 250 млн до сих пор остается неизвестной. Исследователи называют эту часть золотого запаса Российской империи «золотом Колчака».

Существуют различные теории о том, куда могли деться слитки и монеты. В народе ходит легенда о том, что клад утонул в Байкале после того, как чешский эшелон, перевозивший золото, попал под обвал. Некоторые историки считают, что «золото Колчака» — миф, а «пропавшие» запасы вовсе не исчезли. Адмирал, войска которого нуждались в оружии и обмундировании, расплатился золотом с зарубежными поставщиками — Японией, США и Великобританией, писал историк Олег Будницкий в книге «Золото Колчака».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российское золото для британской короны

Отправка драгоценного металла из Российской империи на Туманный Альбион началась еще при Николае II. В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. При этом войска оказались не готовы к противостоянию, а властям нужны были деньги на оплату военных поставок из США. Несмотря на то, что у Российской империи был золотой запас, у нее были огромные довоенные долги.

«Россия нуждалась в больших количествах иностранной валюты для оплаты процентов по своим многочисленным заграничным государственным, железнодорожным, городским и прочим займам, а также для оплаты дивидендов по акциям, находившимся в союзных и нейтральных странах; сверх того, особенно, для оплаты колоссальных заграничных заказов на военное снаряжение», — писал немецкий исследователь экономики времен Первой мировой войны Рудольф Клаус.

Англия согласилась предоставить союзнику кредит при условии, что его обеспечат золотом, которое будет храниться на территории королевства. Всего за четыре года, пока шла война, англичане получили 300 тонн золота. При этом Россия не успела использовать кредитные средства и не получила все займы. Под залог драгметалла Лондон должен был выплачивать по 12 млн фунтов в год в течение пяти лет, но выполнил это обязательство лишь на 5%. Уже после войны, в 1922 году, большевики попытались договориться с Британией о возврате золота, но эти усилия оказались тщетными.

Фото: РИА Новости Первая мировая война 1914–1918 гг. Российский император Николай II обходит части первой Учебной автомобильной роты русской императорской армии перед отправкой на фронт

«Золото партии»

Не все теории заговора вокруг российских золотых запасов связаны с делами давно минувших дней. Некоторые из них появились относительно недавно, например легенда о «золоте партии». В 1991 году в течение нескольких недель при загадочных обстоятельствах умерли сразу три чиновника, так или иначе осведомленных о финансовой деятельности КПСС: управляющий делами партии Николай Кручина, его предшественник на этом посту Георгий Павлов, а также заведующий американским сектором международного отдела ЦК Дмитрий Лисоволик. После этого поползли слухи о партийном имуществе, пропавшем в последний год существования СССР.

Речь тогда шла о деньгах, накопленных компартией за все 74 года, что она была у власти в Советском Союзе. Казна пополнялась за счет взносов членов КПСС, издательской деятельности, а также Советского фонда мира, куда отчисляли свои доходы церковь и граждане. Поиски «золота партии» начались после того, как Борис Ельцин вслед за августовским путчем подписал указ о переходе всего имущества компартии в собственность государства. Однако впоследствии выяснилось, что сделать это невозможно, как и определить размеры активов КПСС.

Фото: Николай Малышев и Александр Сенцов/Фотохроника ТАСС Егор Гайдар

Искать «золото партии» бросилась едва ли не вся страна — от журналистов и сотрудников силовых структур до высших государственных чиновников. Наибольшую активность проявил тогдашний глава правительства Егор Гайдар. Он обвинил деятелей КПСС и КГБ в несправедливой приватизации по заниженным ценам, а также заказал расследование утечки капиталов за рубеж у детективного агентства Kroll. Гайдар позже отмечал, что специалисты не нашли ничего определенного, кроме «интересных деталей».

Вопрос о «золоте партии», пропавшем перед распадом СССР, периодически всплывает и сейчас. В мае 2022 года эту тему затронул глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В ответ замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что потерялось золото, которое «в конце 1980-х зачем-то раздали заводам в качестве оборотного металла». По его словам, затем эти предприятия, приватизированные разными способами, «растворились в пространстве». Моисеев добавил, что поиски золота продолжаются и в расследовании периодически есть успехи.

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