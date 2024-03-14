«Дай миллион!»: почему ЕС требует у РФ румынское золото, откуда оно?

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Европарламент принял резолюцию, в которой потребовал от России вернуть Румынии золотой запас и «национальное достояние». О чем идет речь, что за румынское золото, почему его требуют у России?

Чего хочет Европарламент

В принятой резолюции депутаты в Брюсселе поддержали требования Румынии о возврате золотого запаса и национальных архивов. В Европарламенте признали, что в настоящее время дипломатическая ситуация не позволяет организовать передачу.

«Европарламент призывает Российскую Федерацию полностью вернуть Румынии оставшуюся часть национального достояния Румынии, отправленного в Россию на хранение в 1916 и 1917 годах. Призывает комиссию и Европейскую службу внешних связей включить вопрос о реституции национального достояния Румынии в двусторонние дипломатические приоритеты, регулирующие отношения между ЕС и Россией, как только региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами», — сообщается в резолюции, за которую проголосовали депутаты.

При этом в Брюсселе признают, что «некоторые» ценности, принадлежащие румынской казне, были возвращены в 1935 и 1956 годах. Однако на сегодняшний день, согласно заявлению Европарламента, в России хранится «91,5 тонны чистого золота», а РФ якобы отказывается их вернуть.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как румынское золото оказалось у России

Как пишет ТАСС, золотой запас Королевства Румыния был вывезен в императорскую Россию в 1916 и 1917 годах. Причиной этого стала Первая мировая война: опасаясь германской и австро-венгерской оккупации, премьер-министр Ионэл Брэтиану договорился о вывозе золота и ценностей общим весом порядка 120 тонн в Российскую империю. Первая партия ценностей была отправлена в декабре 1916-го, а вторая — летом 1917 года. Как сообщает Associated Press, во вторую партию вошли бесценные вещи, принадлежавшие румынскому королевству — предметы античности, драгоценные камни, принадлежавшие вождям древних даков и воеводам Валахии и Молдавии, тысячи полотен, икон и древнеримских рукописей.

В октябре-ноябре 1917 года в России произошел государственный переворот, и спустя время к власти пришли большевики во главе с Лениным. Румыния новую власти в России не признала и в начале 1918 года оккупировала Бессарабию (нынешнюю Молдавию), которая была частью России на тот момент. В ответ большевики объявили о разрыве дипломатических связей и конфискации сокровищ.

В дальнейшем, когда закончилась Первая мировая война, советская Россия была признана европейскими державами, а дипломатические отношения восстановлены. Румынии удалось вернуть часть сокровищ. В 1935 СССР вернул часть архивов, а в 1956-м — предметы живописи и искусства, а также бесценный клад золотых артефактов из Петроасы, история которого насчитывает более 1500 лет. Золотой запас возвращен не был, как и значительная часть полотен и предметов искусства.

Что с румынским золотом сейчас

В 2003 году президент Владимир Путин подписал вместе с тогдашним президентом Румынии Ионом Илиеску соглашение о создании российско-румынской комиссии по поиску и передаче сокровищ.

Как сообщает 3 Seas Europe, до 2019 года неоднократно проводились встречи комиссии, однако Румынии удалось вернуть только часть менее значительных артефактов и художественных изделий. Стоимость предметов, которые остаются в России, оценивается в €15 млрд, без учета их исторической значимости.

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