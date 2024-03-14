Европарламент потребовал от России вернуть румынское золото Европарламент потребовал от РФ вернуть переданное Румынией в 1916 году золото

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Евродепутаты потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас, переданный на хранение в 1916 году, следует из текста резолюции. Вместе с этим депутаты Европейского парламента призвали вернуть «национальное достояние», включая культурные ценности.

Европарламент настоятельно призывает Россию полностью вернуть оставшееся не возвращенным Румынии национальное достояние, — говорится в резолюции.

Утверждается, что Бухарест в 1916–1917 годах передал Москве на хранение золотые резервы, культурные, религиозные и архивные ценности. Еврокомиссии рекомендовано включить вопрос их возвращения в двустороннюю дипломатическую повестку с Россией, как только возобновится политический диалог.

Ранее сообщалось, что многие страны стали выводить свои золотые запасы из американских хранилищ. Отмечается, что государства обеспокоены превращением финансовой системы в оружие после беспрецедентных санкций, введенных против России.

Тем временем в самой России золотые резервы достигли рекордных показателей — почти $152 млрд по итогам прошлого года. Случилось это благодаря росту мировых цен на драгметалл.