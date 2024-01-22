Ницца — наша? Где «золото партии», вернет ли Россия собственность в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россия ищет государственную собственность СССР и Российской империи за рубежом, под критерии поиска подпадает «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и целые производства и заводы. Сможет ли Россия вернуть себе имущество, о чем говорит указ Владимира Путина, как на это реагируют за рубежом?

Где Россия может вернуть имущество за рубежом

Российскому государству в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме, а также крупные фабрики и судоверфи за рубежом, заявил кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий. По его словам, государство покупало не только особняки и замки, но и земельные владения с охотничьими угодьями и даже городской сквер в Париже.

«Разумеется, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично — рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи», — перечислил Крушельницкий. Также, по его словам, в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии размещались достаточно крупные и многочисленные счета, которые открывали подданные Российской империи, включая представителей «той же императорской фамилии, а также богатейших семей аристократов и промышленников», — заявил он РБК.

Судьба большей части этого имущества в послереволюционную эпоху с правовой точки зрения «оказалась весьма сомнительна», отметил он. Речь идет прежде всего о недвижимости, которая покупалась в собственность лиц, которые были частью императорской фамилии.

Также к объектам поиска относится имущество, которое покупало советское государство.

«Если мы говорим о советской собственности, то, опять-таки, это вплоть до каких-то квартир, которые покупали в советское время для командировок какими-нибудь ведомствами, а потом были фактически, в связи с упразднениями этих ведомств, не переведены в собственность, а фактически уведены. Вот все это разыскивается», — рассказал историк, научный сотрудник института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Россию интересуют прежде всего объекты культурного наследия в списке собственности. «Этой собственностью может быть здание, могут быть участки земли. <...> В Иерусалиме огромное количество вещей, которые обсуждаются», — рассказал он.

Где «золото партии», что Россия смогла вернуть

По словам Крушельницкого, в начале 1990-х обсуждалась судьба «тех самых денег партии коммунистической» — зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС. По его словам, упоминания об этих средствах пропали в 1993 году и остается неясным, получило ли их российское государство из-за «мягко говоря, ведомственной неразберихи».

Дюков отметил, что государство удалось вернуть часть имущества. Так, он привел в пример Свято-Николаевский собор в Ницце, который был построен в честь наследника императора Александра II. Храм вернулся России в 2021 году. С 2000 года в собственность РФ было переведено около 4 тыс. различных объектов имущества, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке, в ЮАР. Задача по поиску недвижимости и ее возвращению в российскую собственность обусловлена «общей международной обстановкой», сложившейся вокруг России к настоящему времени, отметил Крушельницкий.

Указ о выделении средств на поиск, оформление и юридическую защиту зарубежной недвижимости, принадлежащей СССР и Российской империи, президент Владимир Путин подписал 18 января. Средства направят Предприятию по управлению собственностью за рубежом, входящему в Управление делами президента России.

В ноябре 2015 года в контексте дела ЮКОСа РБК сообщал, что чиновники де-факто засекретили зарубежное имущество России. Официального документа о засекречивании тогда не было, но список российских земель и недвижимости за рубежом стал недоступен для граждан и журналистов.

Читайте также:

Тайна смерти Ленина раскрыта. Вождя не спасли от сифилиса: как это было

«Рожа грязная — не узнать»: как Коржаков и «Альфа» брали Белый дом в 1993-м



В Госдуме назвали подходящее для захоронения Ленина место