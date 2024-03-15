В РФ ответили на попытку Румынии вернуть золото двумя историческими фактами Захарова: Румыния забыла о прощенном долге после требования вернуть золото

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Мария Захарова

Власти Румынии, требуя возвращения вывезенного в Российскую империю золота, забыли о «прощенном долге» после Великой Отечественной войны (ВОВ), напомнила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кроме этого, Бухарест не учел переданные во времена СССР золотые запасы, добавила она.

Румыния <...> использует русофобские площадки, например, готовый к любому антироссийскому вбросу Европарламент, чтобы попытаться навесить на нас свои фантомные долги вековой давности, видимо, с целью поправить плачевную ситуацию в национальной экономике на фоне фермерских забастовок по всей стране, — заявила дипломат.

В частности, советские власти безвозмездно отправили Бухаресту в 1935 году 1436 т ценностей, оставшихся с царских времен, подчеркнула Захарова. Еще $300 млн репараций или около $4 млрд на текущий момент были прощены Румынии за поддержку Третьего рейха в период ВОВ, добавила представитель ведомства.

Ранее Евродепутаты потребовали от России вернуть Румынии ее золотой запас, переданный на хранение в 1916 году, следует из текста резолюции. Вместе с этим чиновники Европейского парламента призвали вернуть «национальное достояние», включая культурные ценности.