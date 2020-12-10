Россияне стали тратить больше денег на лекарства и алкоголь

Жители России стали тратить больше денег на лекарства. Так, в октябре их расходы на эту категорию товаров выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».
Вместе с тем позитивная тенденция коснулась алкогольных напитков — траты на виски, ром, текилу и джин увеличились на 23%.
Несколько меньше динамика наблюдается касательно ботинок (+16%).
Как отметили аналитики, россияне также потратили больше денег на красные вина (+15%) и сыры (+10%). Предполагается, что таким образом люди компенсируют уменьшение посещений ресторанов.
В то же время почти наполовину (−55%) сократились расходы на покупку гаджетов. По словам экспертов, это может быть связано с переносом выхода крупных новинок, а также со снижением благосостояния.
Также упали траты на сапоги и валенки (−51%), подгузники (−42%) и верхнюю одежду (−17%).
Ранее NEWS.ru писал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания, заявил президент Владимир Путин.