Россияне стали тратить больше денег на лекарства и алкоголь

https://static.news.ru/photo/86da5fe4-3b0a-11eb-a258-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России стали тратить больше денег на лекарства. Так, в октябре их расходы на эту категорию товаров выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом NEWS.ru сообщили в исследовательском холдинге «Ромир».

Вместе с тем позитивная тенденция коснулась алкогольных напитков — траты на виски, ром, текилу и джин увеличились на 23%.

Несколько меньше динамика наблюдается касательно ботинок (+16%).

Как отметили аналитики, россияне также потратили больше денег на красные вина (+15%) и сыры (+10%). Предполагается, что таким образом люди компенсируют уменьшение посещений ресторанов.

В то же время почти наполовину (−55%) сократились расходы на покупку гаджетов. По словам экспертов, это может быть связано с переносом выхода крупных новинок, а также со снижением благосостояния.

Также упали траты на сапоги и валенки (−51%), подгузники (−42%) и верхнюю одежду (−17%).

Ранее NEWS.ru писал, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания, заявил президент Владимир Путин.