Россиян предупредили о локальных ограничениях из-за COVID-19 Роспотребнадзор допустил локальные ограничения из-за заболеваемости COVID-19

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Масштабные карантинные ограничения из-за распространения COVID-19 в России вернут лишь при наличии серьезных оснований, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, в зависимости от ситуации допускаются меры локального характера и на ограниченный период времени.

В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период, — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что новый вариант коронавируса «пирола» более заразный и имеет несколько мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами штамма «омикрон». На этом фоне Минздрав России поручил регионам в случае необходимости вводить масочный режим для медперсонала. Также в поликлиниках необходимо выстроить маршрутизацию пациентов, сделать отдельные входы для больных с температурой.

В то же время стало известно, что масочный режим вернули в 13 российских субъектах. Среди них Челябинская, Калужская, Тульская, Саратовская, Волгоградская, Владимирская, Пензенская, Новосибирская, Псковская, Курская, Тюменская области, Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ.