Россия поможет Турции потушить неутихающий пожар в порту МЧС России направит в Турцию самолет Бе-200 для тушения пожара в порту Искендерун

Фото: Serdar Azsoy/Keystone Press Agency/Global look Press

МЧС России направит в Турцию спасательный самолет Бе-200, сообщила пресс-служба ведомства. Самолет-амфибию планируют использовать для помощи в тушении пожара в порту Искендерун.

По обращению турецкой стороны и в соответствии с поручением главы МЧС России Александра Куренкова ведомство направляет самолет Бе-200 в Турецкую Республику. Самолет-амфибию планируется применить для оказания помощи в тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна, — сказали в пресс-службе.

6 февраля сильный пожар вспыхнул в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения. В морской гавани загорелись грузовые контейнеры. Над портом на много метров вверх поднимался черный густой дым.

Утром того же дня на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения.

По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD) на вечер 7 февраля, в результате масштабного землетрясения погибли 3703 человека. Кроме этого, число пострадавших, вызволенных из-под завалов, увеличилось до 22 286.