Россия исключит «Талибан» из списка террористов? Почему талибов запретили

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Президенту России Владимиру Путину доложили о том, что афганское движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) можно исключить из списка запрещенных в стране. Почему это может произойти, куда Москва пригласила талибов, почему «Талибан» запретили в России?

Россия исключит «Талибан» из списка террористов?

МИД и Минюст России доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных в РФ организаций. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

По его словам, «позитивная» позиция по данному вопросу была передана при согласовании с другими ведомствами.

«Это (исключение «Талибана» из списка запрещенных перед его признанием. — NEWS.ru) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — рассказал Кабулов в беседе с ТАСС.

Как пишет Telegram-канал Readovka, такое решение может быть обосновано тем, что Россия устанавливает прочные связи с Глобальным Югом. В частности, недавно РФ с официальным визитом посетил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа.

Кроме того, 27 мая в МИД России сообщили, что Москва направила талибам приглашение принять участие в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится с 5 по 8 июня 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва ведет диалог с «Талибаном» для решения насущных вопросов. По его словам, талибы являются де-факто властью в Афганистане.

«Дело в том, что это фактор страны, которая находится рядом с нами. Так или иначе, мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане», — отмечал представитель Кремля.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халиф

Почему сотрудничество России и «Талибана» возможно

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru подчеркивал, что «Талибан» не относится враждебно к России, поэтому сотрудничество с ним может быть выгодно для страны.

«„Талибан“ перестал враждебно относиться к России в последние годы, и для нас будет выгодно работать с ними над совместными проектами. Талибы, несмотря на раскрученный негативный образ, могли бы стать для нас гарантией определенной стабильности в вопросах взаимодействия, кроме того, мы могли бы осуществлять с ними взаимовыгодные экономические проекты», — объяснил эксперт.

По его мнению, Россия и «Талибан» могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком.

«США сейчас сосредоточили свое внимание на Средней Азии и Центральной Азии, чтобы вновь создать угрозы вокруг России. И, как бы это ни было парадоксально, именно взаимодействие с „Талибаном“ дает нам больше возможностей понизить влияние Штатов в тех регионах», — констатировал Перенджиев.

Почему «Талибан» запретили в России

Москва не признавала «Талибан» в качестве законных властей Афганистана после того, как они взяли под свой контроль Кабул. Талибы оставались у власти вплоть до 2001 года.

После закрытия российского посольства в Кабуле и эвакуации его сотрудников генконсульство РФ оставалось только в Мазари-Шарифе. В мае 1997 года в связи с приближением линии фронта Москва закрыла свою последнюю дипмиссию в Афганистане.

В январе 2000 года «Талибан» признал независимость «Чеченской Республики Ичкерия» (ЧРИ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и объявил об установлении дипломатических отношений с правительством Аслана Мескадова. По данным российской разведки, чеченские боевики согласились разместить лагерь в районе Мазари-Шариф на границе с Узбекистаном и предоставить убежище правительству ЧРИ в изгнании.

В феврале 2000 года «Талибан» обратился к мусульманскому миру с призывом объявить «священную войну» России, чтобы заставить ее прекратить антитеррористическую операцию в Чечне. В марте того же года радио талибов начало вещание на русском языке.

14 февраля 2003 года Верховный суд РФ признал движение «Талибан» террористической организацией, чья деятельность запрещена на территории России. Несмотря на это, представители политического крыла движения несколько раз приезжали в Москву на переговоры.

В 2021 году «Талибан» развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенных Штатов о намерении вывести свои войска из исламской республики. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж. Правительство талибов Россия пока официально не признает.

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