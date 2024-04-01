Политолог объяснил, почему Россия допускает сотрудничество с «Талибаном» Политолог Перенджиев: России будет выгодно работать с «Талибаном»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Представитель политического совета движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Шахабуддин Делавар перед началом третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану

«Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не относится враждебно к России, поэтому сотрудничество с ним может быть выгодно для страны, считает военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В беседе с NEWS.ru он также не исключил, что движение могло бы стать гарантом определенной стабильности в вопросах взаимодействия.

«Талибан» перестал враждебно относиться к России в последние годы, и для нас будет выгодно работать с ними над совместными проектами. Талибы, несмотря на раскрученный негативный образ, могли бы стать для нас гарантией определенной стабильности в вопросах взаимодействия, кроме того, мы могли бы осуществлять с ними взаимовыгодные экономические проекты, — объяснил эксперт.

По его мнению, Россия и «Талибан» могли бы сотрудничать в разработке полезных ископаемых в Афганистане или борьбе с наркотрафиком.

США сейчас сосредоточили свое внимание на Средней Азии и Центральной Азии, чтобы вновь создать угрозы вокруг России. И как бы это ни было парадоксально, именно взаимодействие с «Талибаном» дает нам больше возможностей понизить влияние Штатов в тех регионах, — отметил Перенджиев.

Благодаря этому сотрудничеству, уверен аналитик, РФ сможет не допустить строительства новой американской военной базы. По словам эксперта, стоит помнить, что ранее Россия имела неоднозначную позицию к контактам с Северной Кореей, однако эта политика поменялась.

Ранее сообщалось, что российские профильные ведомства изучают возможность исключения движения «Талибан» из числа террористических организаций. Однако окончательное решение по «Талибану» остается за правительством страны.