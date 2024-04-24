Появились кадры перестрелки морпехов США с талибами в Кабуле

Появились кадры перестрелки американских пехотинцев с талибами («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Кабуле во время бегства ВС США, видео с камеры GoPro публикует CNN. Отмечается, что запись существенно подрывает два расследования Пентагона, последнее из которых было опубликовано на прошлой неделе, о теракте смертника ИГИЛ-К (террористическая организация, запрещена в РФ. — NEWS.ru) возле аэропорта Кабула в августе 2021 года.

Как пишет издание, афганский врач рассказал, что он лично извлекал пули из раненых и вместе со своим персоналом больницы насчитал десятки афганцев, умерших от огнестрельных ранений. В совокупности новые доказательства ставят под сомнение достоверность двух военных расследований США и поднимают серьезные вопросы перед Пентагоном, который продолжает отвергать все больше доказательств того, что были застрелены мирные жители, говорится в публикации.

В августе 2021 захватившая власть в Афганистане террористическая организация «Талибан» осудила теракт, произошедший у аэропорта Кабула, об этом заявил представитель радикалов Забихулла Муджахид. Тогда он пообещал, что талибы найдут всех виновных в произошедшем и накажут их. По его словам, новая власть страны уделяет пристальное внимание безопасности и защите населения.