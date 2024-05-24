Глава ФСБ назвал условие для наведения порядка в Афганистане Бортников: талибы смогут навести порядок у себя дома, если им не будут мешать

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Александр Бортников

Движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сможет навести в Афганистане порядок, если внешние игроки не будут ему мешать, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ, сообщает ТАСС. Он назвал одной из угроз для безопасности объединения попытки расширить влияние международных террористических организаций (МТО) в афгано-пакистанской зоне.

Безусловно, нас не может не беспокоить происходящее в этой стране. С одной стороны, следует отметить положительные тенденции. Афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации, борются с одиозными террористическими группировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков МТО из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами — имею в виду спецслужбы стран Содружества, — заявил глава ФСБ.

По его словам, «если Кабулу не будут мешать», талибы «смогут навести порядок у себя дома». Он отметил, что «англосаксы» пытаются «влиять на обстановку в Афганистане». Бортников объяснил этим их намерения закрепиться в Центральной Азии во что бы то ни стало и использовать площадку для воздействия на весь регион. В то же время глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что увеличение численности террористических групп в северных районах Афганистана создает угрозу безопасности для стран СНГ.

Ранее заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи заявил, что «Талибан» ожидает от ООН признания движения официальной властью республики. По его словам, за последние годы им удалось искоренить коррупцию, запретить выращивание и контрабанду наркотиков и установить прочный мир.

7 мая Басманный суд Москвы на два месяца арестовал журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Она опубликовала пост именно о движении «Талибан».