Россиян попросили отказаться от поездок в Афганистан МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Афганистан из-за обстрела туристов

Фото: Ziaodin Azad/XinHua/Global Look Press

Афганистан

Гражданам РФ стоит воздержаться от поездок в Афганистан, сообщили в Министерстве иностранных дел России. Такой призыв внешнеполитическое ведомство опубликовало в связи с терактом в городе Бамиан, где на рынке в результате стрельбы погибли и были ранены иностранные туристы.

В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане. <...> На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями, — сказано в сообщении.

В МИД уточнили, что 17 мая в результате обстрела погибли три гражданина Испании. Ранения получили туристы из Австралии, Испании, Литвы, Норвегии. По предварительным данным, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее глава политического офиса «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Катаре Сухейль Шахин сообщил, что террористы ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось. Таким образом он прокомментировал сообщения о причастности афганского крыла ИГ «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) к теракту в «Крокус Сити Холле».