В Кремле рассказали, почему ведут диалог с талибами Песков: РФ ведет диалог с талибами для решения насущных вопросов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия ведет диалог с движением «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), так как необходимо решать насущные вопросы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, талибы являются де-факто властью в Афганистане. Он также добавил, что Кремль не обладает информацией об участии представителей движения в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», который должен пройти в Казани.

Дело в том, что это фактор страны, которая находится рядом с нами. Так или иначе, мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы. Это тоже требует диалога. Фактически, как и все, мы с ними общаемся. И они являются де-факто властью в Афганистане, — сказал Песков.

Ранее «Талибан» сообщил, что террористы «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось. Таким образом представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин прокомментировал сообщения о причастности афганского крыла ИГ к теракту в «Крокус Сити Холле». Также он сообщил, что правящее в Афганистане движение «Талибан» продолжит борьбу с афганским крылом «Исламского государства».