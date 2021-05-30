Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке

С новыми штрафами начали сталкиваться российские автомобилисты. Об этом сообщает портал Autonews.ru.
По информации портала, на новые штрафы
Если водитель вовремя не может распознать зону запрета на парковку, его машину имеют право эвакуировать и выписать штраф в размере 3 тысяч рублей.
В то же время, неочевидный знак или знак, находящийся в не очень заметном месте, дают водителю право оспорить в суде выписанный ему штраф, говорят автоюристы.
Ранее депутат ГД предложил забирать автомобили у водителей за пьяную езду.