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Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке

05:02, 31 мая 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

С новыми штрафами начали сталкиваться российские автомобилисты. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

По информации портала, на новые штрафы стали жаловаться московские автомобилисты, оставлявшие свои транспортные средства в размеченных для этого местах в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси. Данные знаки зачастую размещаются в не самых очевидных местах, и их действие заканчивается в месте установки знака платной парковки.

Если водитель вовремя не может распознать зону запрета на парковку, его машину имеют право эвакуировать и выписать штраф в размере 3 тысяч рублей.

В то же время, неочевидный знак или знак, находящийся в не очень заметном месте, дают водителю право оспорить в суде выписанный ему штраф, говорят автоюристы.

Ранее депутат ГД предложил забирать автомобили у водителей за пьяную езду.

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