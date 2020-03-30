https://static.news.ru/photo/f63fae26-7313-11ea-800e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Последовали примеру Москвы и Подмосковья и ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса ещё 24 российских региона.

Обязательный домашний режим будут соблюдать Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия, Коми, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Липецкая, Рязанская, Свердловская, Белгородская, Волгоградская, Саратовская, Курская, Нижегородская и Ульяновская области, а также Чечня, Чувашия, Санкт-Петербург и Ленинградская область, пишут «Известия».

Неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей с сохранением заработной платы в полном размере.

Как писал NEWS.ru ранее, за повышенной московской выплатой по безработице в размере 19,5 тысячи рублей за сутки обратились 10 тысяч человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.