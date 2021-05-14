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Работы Шойгу ушли с аукциона за 40 млн рублей

23:51, 14 мая 2021

Картины и работы из дерева авторства министра обороны РФ Сергея Шойгу были проданы на благотворительном аукционе за 40 миллионов рублей. Все вырученные средства пойдут на адресную помощь подопечным Фонда Константина Хабенского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда.

В ходе аукциона удалось выручить 40 млн рублей, которые пойдут на помощь подопечным Благотворительного фонда Константина Хабенского, — сообщили собеседники агентства.

Аукцион прошёл 14 мая. Инициатором его проведения стал сам Шойгу.

Вырученные деньги направят детям и молодым людям, подопечным фонда, а также на развитие центров реабилитации и повышение квалификации врачей.

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