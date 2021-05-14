Работы Шойгу ушли с аукциона за 40 млн рублей

Авиационное сообщение между Россией и Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией будет возобновлено с 25 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.

В штабе отметили, что решение было принято по итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидемиологической обстановки. В результате с 25 мая дважды в неделю будут отправляться рейсы из Москвы в...