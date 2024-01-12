Пятеро раненых в Донецке, бой на границе: как ВСУ атакуют РФ 12 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Донецке в результате обстрелов пострадали пять человек. Калужскую область атаковал очередной беспилотник. На границе Сумской и Курской областей произошел бой российских пограничников и группы ВСУ. В Белгородской области из-за удара БПЛА около 50 домов остались без света. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Токмак и Молочанск в Запорожье

Накануне утром украинские войска обстреляли два города Запорожья — Токмак и Молочанск. В результате в Токмаке пострадал один человек, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Токмаке взрывы произошли в районе мельницы на улице Щавы и на улице Гоголя. Поврежден газопровод. Отключены от газоснабжения многоэтажные дома в районе Сельхозтехники», — написал он в своем Telegram-канале.

В Молочанске повреждения получила электроподстанция на Вокзальной улице. Жертв и раненых среди местных жителей нет.

11 января ВСУ продолжали обстреливать из артиллерии села Запорожской области. По данным Telegram-канала WarGonzo, прилеты зафиксировали в Жеребянках, Новофедоровке, Копанях, Вербовом, Ильченкове и Новопрокоповке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Пять человек пострадали при обстрелах Донецка

11 января в период с 09:00 до 21:00 украинские войска обстреливали Донецк четыре раза. По словам главы администрации города Алексея Кулемзина, в Петровском и Куйбышевском районах зафиксировали семь прилетов из артиллерии и 20 — из РСЗО.

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), повреждения получили по меньшей мере четыре многоквартирных и три частных жилых дома.

В результате ударов повреждены также школа, два детских сада, котельная, здания компании «Оникс» и управляющей компании Куйбышевского района. Согласно последним данным, пострадали пять человек, в том числе водитель автобуса маршрута № 10.

«У женщин 1949 г. р. и 1995 г. р. состояние средней тяжести. Водитель маршрутного такси 1968 г. р. — состояние тяжелое, у мужчины 1985 г. р. состояние средней степени тяжести, у мужчины 1972 г. р. — тяжелое», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Тем временем Горловка находилась под обстрелами 17 раз. Повреждены котельная № 107, газопровод, линия электропередачи, один автомобиль, два многоквартирных и четыре частных дома. Утром 12 января ВСУ обстреляли поселок Гольмовский. В итоге ранения получили трое рабочих энергоснабжающей компании.

Беспилотник снова атаковал Калужскую область

Вечером 11 января украинские войска снова попытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотника. Его удалось подавить средствами ПВО над Жиздринским районом.

«В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», — написал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

До этого украинский БПЛА атаковал регион утром 11 января. Беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги, из-за чего оно оказалось повреждено. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

Село в Белгородской области осталось без света после атаки БПЛА

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 14 снарядов из минометов и гранатометов. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, под огнем оказались Устинка, Прилесье, Муром и Красное, хутор Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне в регионе работали средства ПВО. В результате падения обломков украинских снарядов в Новой Нелидовке и Новосадовом повреждения получили два частных дома, в Разумном пострадали хозпостройка и четыре автомобиля.

Беспилотники атаковали села Устинка и Тишанка. В первом обошлось без последствий, во втором повреждения получил «объект электроснабжения», из-за чего порядка 50 домов временно остались без света.

ВСУ атаковали российских пограничников в Курской области

Днем 11 января на границе Сумской и Курской областей произошел бой между российскими пограничниками и группой украинских военных. По данным Telegram-канала SHOT, последние подъехали на БМП к участку границы в районе села Рогозного, а затем открыли огонь из противотанкового гранатомета.

ВСУ успели совершить всего два выстрела: ни один из снарядов не попал в цель. Благодаря этому российские пограничники смогли определить местоположение группы, после чего накрыли ее огнем. В российском военном ведомстве информацию о столкновении не комментировали.

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