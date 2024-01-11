Над Калугой взорвался беспилотник Шапша: на окраине Калуги над техническим сооружением взорвался беспилотник

Фото: МО Украины

Над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги взорвался дрон, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале. По его словам, здание получило повреждения, никто не пострадал.

Сегодня утром на окраине Калуги, над техническим сооружением насосной станции, произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные группы, — написал губернатор.

Накануне российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Министерство обороны РФ подтвердило, что попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30.

Еще один украинский дрон ранее уничтожили в небе над Саратовской областью, тогда ВСУ пытались осуществить атаку на регион с применением беспилотника самолетного типа.

Днем ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что два украинских беспилотника упали на территории нефтезавода. На объекте топливно-энергетического комплекса произошло возгорание, его оперативно ликвидировали. В результате атаки ВСУ пострадали три человека, двое из которых отказались от госпитализации. По словам главы региона, они находятся в состоянии средней тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь.