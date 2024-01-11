Порядка 50 домов остались без света под Белгородом после атаки БПЛА Гладков: порядка 50 домов остаются без света после атаки украинского дрона

Фото: t.me/vvgladkov

Порядка 50 домовладений остаются без света в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области после атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, БПЛА атаковал инфраструктурный объект электроснабжения. Пострадавших нет.

Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет. Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений, — написал губернатор.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что силами ПВО перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Атака была пресечена 11 января около 04:30 мск.

Также стало известно, что российские силы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) днем 10 января приземлили два украинских ударных беспилотника в приграничном Глушковском районе Курской области. Оба дрона сдетонировали при падении. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Перед этим губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взорвавшемся дроне над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. По его словам, здание получило повреждения, никто не пострадал.