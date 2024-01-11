В Курской области приземлили два ударных украинских беспилотника

Фото: МО Украины

Российские силы при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приземлили два украинских ударных беспилотника в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Оба дрона сдетонировали при падении. Отмечается, что разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В 16:20 10 января поступила информация о подавлении в Глушковском районе силами РЭБ прилетевших со стороны Украины двух дронов-камикадзе, — сообщили агентству в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник врезался в нежилое здание и пробил в нем крышу в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы.

Перед этим губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о взорвавшемся дроне над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. По его словам, здание получило повреждения, никто не пострадал.

До этого Министерство обороны РФ заявило о перехвате силами ПВО трех украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей. Там уточнили, что атака была пресечена 11 января около 04:30 мск.