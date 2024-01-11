Медведев: прирост добровольцев в ВС России деморализовал Киев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Заметный прирост добровольцев в Вооруженные силы России деморализовал Киев, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев во «ВКонтакте». По его словам, после того, как стало известно, что в российскую армию пошли служить полмиллиона человек, Украина срочно приступила к мобилизации.

Судя по поступающей информации, такое число граждан, добровольно вставших на защиту Отечества, произвело и на нашего врага соответствующее впечатление. Киевский режим срочно приступил к чрезвычайным мерам по принудительной мобилизации украинских граждан, в том числе и в странах Евросоюза, — сообщил Медведев.

11 января он заявил, что более 500 тысяч человек привлекли к службе в Вооруженных силах России в 2023 году. По словам политика, поставленные ранее президентом России Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию были выполнены в полном объеме.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что российской армии удалось выполнить главную задачу 2023 года — сорвать контрнаступление Вооруженных сил Украины. По словам главы ведомства, этому поспособствовал целый ряд различных факторов, в том числе создание эффективной системы оборонительных рубежей.