Стало известно, насколько пополнились ряды российской армии в 2023 году Медведев: более 500 тысяч человек было привлечено в ВС России в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более 500 тысяч человек привлекли к службе в Вооруженных силах России в 2023 году, заявил председатель Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками. По словам политика, поставленные ранее президентом Владимиром Путиным задачи по доукомплектованию были выполнены в полном объеме.

В 2023 году в интересах Объединенной группировки войск привлечено более 500 тысяч человек, то есть полмиллиона человек. Из них 420 тысяч — это граждане, которые были приняты на военную службу по контракту, и более 80 тысяч граждан в качестве добровольцев, — рассказал Медведев.

Ранее в Минобороны рассказали, что число россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, составило 302 503 человека. Из них 3,6% никогда не служили в армии. По данным ведомства, 33 тысячи призванных на службу лиц прибыли в военные комиссариаты, не дожидаясь повестки.

В Минобороны также описали средний портрет мобилизованного гражданина: это мужчина в возрасте 35 лет со средним и средним специальным образованием. Известно, что высшее образование из всех мобилизованных имеется лишь у 7% россиян.