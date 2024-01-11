Стало известно о бое пограничников с военными ВСУ на российской границе SHOT: на российской границе произошел бой между пограничниками и военными ВСУ

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Telegram-канал SHOT сообщил, что на границе Сумской и Курской областей произошел бой между российскими пограничниками и военными Вооруженных сил Украины. По его информации, украинские солдаты на БМП ворвались в лесополосу около границы РФ и атаковали позиции пограничников. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Как передает канал, украинские военные пытались ударить по позициям пограничников из РПГ: первый выстрел не попал в цель, а второй снаряд упал в поле. SHOT пишет, что российские бойцы быстро вычислили место стрельбы и атаковали позиции противника, судьба украинских солдат неизвестна.

Ранее SHOT сообщил, что российские пограничники ликвидировали троих украинских диверсантов в Белгородской области. По некоторым данным, группа военных ВСУ, состоящая из восьми человек, подошла к границе РФ со стороны Сумской области. Стрелковый бой завязался в районе населенного пункта Теребрино и продолжался около получаса. Отмечается, что при себе украинские военные имели гранатометы, штурмовые винтовки М4 и комплекты взрывчатки типа С4. Предварительно, в результате стрельбы погибли трое диверсантов. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.