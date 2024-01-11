Пентагон «потерял» 40 тысяч единиц оружия при поставках ВСУ NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

Фото: media.defense.gov

Осуществление военных поставок США Украине не было должным образом отслежено со стороны американских властей, сообщила газета The New York Times. Отмечается, что представители Соединенных Штатов и Европы не смогли отчитаться о 40 тысячах единиц оружия на сумму $1,6 млрд.

Американские чиновники не отслеживали должным образом поставки ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов, — говорится в материале газеты.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Политик подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, в ходе которого попросил ускорить предоставление военной помощи ВСУ. Наряду с этим стороны обсудили необходимость своевременной поставки вооружения и боеприпасов. Кроме того, продолжился диалог по реализации украинской формулы мира.

Также Киев просил у Вашингтона предоставить ему несколько новых видов вооружений. В том числе руководство страны выразило желание получить системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache, Black Hawk и военно-транспортные самолеты С-17 и С-130.