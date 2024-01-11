Украинский беспилотник упал рядом с трассой в Калужской области Губернатор Шапша: украинский беспилотник сбили над Калужской областью

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины над Калужской областью, сообщил в Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. По его словам, дрон упал рядом с автомобильной дорогой М-3.

В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3, — написал Шапша.

Глава региона добавил, что на месте падения работают оперативные службы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее в Воронежской области украинский дрон взрезался в нежилое здание и пробил его крышу. По словам главы региона Александра Гусева, возгорания не произошло. Пострадавших нет.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что подразделения украинской армии стали чаще использовать беспилотники кустарного производства на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. По его словам, технические характеристики и спектр применения подобных дронов расширились. Их используют не только для ударов по российским позициям, но и в качестве ретрансляторов и разведчиков.