Дрон ВСУ пробил крышу здания в российском регионе Гусев: украинский БПЛА пробил кровлю в нежилом здании под Воронежем

Фото: МО Украины

Украинский беспилотник врезался в нежилое здание и пробил его крышу в Воронежской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, пострадавших нет.

Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет, — написал губернатор.

Глава региона добавил, что на месте инцидента работают все оперативные службы. Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Воронежской областью. Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

До этого многоквартирный дом в Орле получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Юрия Парахина, при взрыве одного из аппаратов в здании были выбиты стекла. Жильцы при этом не пострадали.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о налете двух беспилотников ВСУ на нефтебазу в Орле. По его словам, три человека пострадали, получив ранения средней степени тяжести.