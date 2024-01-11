Суд в Донецке отправил за решетку солдата ВСУ за убийство жителя Мариуполя Суд ДНР приговорил к 25 годам солдата ВСУ, убившего жителя Мариуполя

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Суд в Донецке приговорил украинского военнослужащего к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР. Отмечается, что боец ВСУ из пулемета расстрелял автомобиль с гражданским.

Верховный суд <...> вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего Вооруженных сил Украины — 26-летнего наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Александра Ковалыка, расстрелявшего автомобиль с мирным жителем Мариуполя <...> суд приговорил Ковалыка к 25 годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 4 апреля 2022 года на территории металлургического комбината имени Ильича. От полученных огнестрельных ранений водитель погиб на месте.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор 52-летнему бойцу батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергею Рогозному. Мужчину обвиняли в убийстве жителя Мариуполя. Он был приговорен к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, суд в ДНР вынес обвинительный приговор фельдшеру 36-й отдельной бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам лишения свободы за убийство мирных жителей Мариуполя.