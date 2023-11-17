Суд в ДНР вынес приговор расстрелявшему мирного жителя бойцу «Азова» Бойца «Азова» приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство жителя Мариуполя

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Сергей Рогозный

Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима 52-летнего бойца батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергея Рогозного, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики. Мужчину признали виновным в убийстве жителя Мариуполя.

Суд приговорил Рогозного к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в прокуратуре ДНР.

В ходе следствия было установлено, что в апреле 2022 года Рогозный находился на боевой позиции. Бойцы «Азова» развернули ее в многоквартирном доме, расположенном на улице Латышева. Во время дежурства он получил от командования приказ об убийстве мирного жителя, проходившего мимо позиции украинских солдат. Рогозный открыл по мужчине огонь из автомата. Гражданский получил ранения и впоследствии скончался.

Бойца «Азова» признали виновным по статье 105 УК РФ «Убийство», а также по части 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории».

Как сообщалось ранее, суд в ДНР вынес обвинительный приговор фельдшеру 36-й отдельной бригады мотопехоты Вооруженных сил Украины Виталию Матвиенко. Его приговорили к 30 годам лишения свободы за убийство мирных жителей Мариуполя.