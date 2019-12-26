Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил, что глава государства принёс свои соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек в связи с её кончиной.
Песков рассказал, что покойная режиссёр и президент страны были хорошо знакомы и не раз встречались. Он добавил, что Путин всегда восхищался талантом народной артистки,
Как писал NEWS.ru ранее, Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.
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