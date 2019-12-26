https://static.news.ru/photo/cab335f4-2825-11ea-8fb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщил, что глава государства принёс свои соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек в связи с её кончиной.

Песков рассказал, что покойная режиссёр и президент страны были хорошо знакомы и не раз встречались. Он добавил, что Путин всегда восхищался талантом народной артистки, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, Первый канал изменил сетку вещания в связи со смертью народной артистки СССР, художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек.