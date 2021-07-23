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Путин в Петербурге поучаствует в церемонии спуска на воду супертраулера

15:10, 24 июля 2021
Президент РФ Владимир Путин Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского флота, 25 июля, примет военно-морской парад и поучаствует в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения, передаёт ТАСС со ссылкой на Кремль. 

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет на параде.

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт 25 июля. Он приурочен к 325-летию российского флота. Корабли пройдут в акватории Невы. Традиционно Путин открывает парад и выступает с поздравлением к морякам.

В мероприятии примут участие сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», АПЛ «Вепрь» и «Орёл». Также для участия в параде в Финский залив уже прибыл отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота — ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и противолодочный «Вице-адмирал Кулаков».

Всего в параде ВМФ будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих.

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