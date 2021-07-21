Путин приедет в Петербург на военно-морской парад

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Президент Владимир Путин примет участие в параде, который состоится в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота 25 июля. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Журналисты спросили у него, планирует ли глава государства посещение мероприятия.

Да, президент будет на параде, — ответил представитель Кремля.

Главный военно-морской парад в Петербурге пройдёт 25 июля. Он приурочен к 325-летию российского флота. Корабли пройдут в акватории Невы. Традиционно Путин открывает парад и выступает с поздравлением к морякам.

В мероприятии примут участие сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», АПЛ «Вепрь» и «Орёл». Также для участия в параде в Финский залив уже прибыл отряд кораблей крупного водоизмещения Северного флота — ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов» и противолодочный «Вице-адмирал Кулаков».

Всего в параде ВМФ будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более четырёх тысяч военнослужащих.