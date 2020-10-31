Путин сократил число первых замов Росгвардии до одного

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число заместителей директора Росгвардии сокращается до одного. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

У директора Росгвардии, согласно указу от 30 сентября 2016 года, было восемь заместителей. Два из них — первые, один из которых занимал должность главного штаба ведомства.

В указ президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 года № 510 <...> внести следующие изменения: а) в пункте 2 указа слова «начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации;» заменить словами «начальника Главного штаба войск национальной гвардии Российской Федерации — заместителя директора федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации;» б) в пункте 15 положения [о Росгвардии] слова «первые заместители» заменить словами «первый заместитель», — говорится в указе.

Кроме того, в субботу Путин освободил от занимаемой должности начальника Главного штаба Росгвардии Сергея Ченчика. Он также занимал пост первого заместителя директора Росгвардии — главнокомандующего войсками национальной гвардии, писал NEWS.ru.