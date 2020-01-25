Президент России Владимир Путин дал поручение новому генпрокурору Игорю Краснову организовать мониторинг применения нового закона об иностранных агентах.
Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ «О внесении изменений в закон РФ «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан, — говорится на сайте Кремля.
Путин 2 декабря подписал закон, согласно которому физические лица могут быть приравнены к числу СМИ-иноагентов. В настоящее время в списке находятся 10 СМИ, включая «Радио Свобода» и «Голос Америки». Причём Минюст отказался разъяснить механизм поиска граждан-иноагентов.
Как ранее писал NEWS.ru, президент России рассказал, что термин «иностранный агент» придумали в США в 1930-е годы. Путин отметил, что закон «прекрасно работает» в отношении физических лиц. В качестве примера он привёл россиянку Марию Бутину.
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