https://static.news.ru/photo/8e96a5ec-225d-11ea-a880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о признании любого гражданина «иностранным агентом». Он заявил, что такой термин придумали в Соединённых Штатах в 1930-е годы.

Он отметил, что соответствующие нормы в США «прекрасно работают» в отношении физических лиц. В качестве примера он привёл россиянку Марию Бутину.

Её посадили в тюрьму. Ни за что! Здрасьте-приехали. За иностранное агентство у них — до пяти лет лишения свободы! А у нас только административная ответственность, — сказал он.

Политик добавил, что все страны пытаются ограничить вмешательство во внутриполитические дела из других государств.

Закон об организациях-иноагентах — об этом: если вы получаете деньги из-за рубежа и занимаетесь внутриполитической деятельностью, так и скажите. Кто оплачивает музыку, тот её и заказывает. Просто обозначьте, чтобы люди знали об этом, — подчеркнул он.

Глава государства рассказал, что контролирующие ведомства столкнулись с ситуацией, когда организации получают финансирование через российских граждан, которым передали деньги иностранные структуры.

Мария Бутина 26 апреля была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения после того, как она призналась в заговоре против США и действиях под руководством российского чиновника, предположительно, экс-сенатора Александра Торшина. Россиянку обвинили в попытках завязать отношения с американцами, имеющими влияние на политику страны. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведённых в заключении в ожидании вердикта суда. Её депортировали из США сразу после отбытия тюремного срока. На родину россиянка вернулась 26 октября.

Путин 2 декабря подписал закон , согласно которому физические лица могут быть приравнены к числу СМИ-иноагентов. В настоящее время в списке находятся 10 СМИ, включая «Радио Свобода» и «Голос Америки». Причём Минюст отказался разъяснить механизм поиска граждан-иноагентов.

Одним из авторов резонансного законопроекта стал сенатор Андрей Климов, возглавляющий в Совфеде комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. По его словам, поправки якобы коснутся 20–30 человек.

Экс-руководитель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов выступил с критикой закона. По его словам, в документе всё перепутано. Он считает юридическим нонсенсом возможность считать физическое лицо средством массовой информации.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявлял, что депутатам Государственной думы России следует пересмотреть законопроект. По его словам, эта инициатива вмешивается в свободу слова и свободу СМИ.

В связи с принятием документа выразил обеспокоенность и Евросоюз. Кроме того, более 60 деятелей искусства РФ подписали обращение к Путину с просьбой не подписывать закон.

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