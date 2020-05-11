Россия

Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке

16:00, 11 мая 2020 20
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 

Глава страны отметил положительные результаты режима самоизоляции.

Режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости,  —  подчеркнул Путин.

По его словам, сейчас в каждом регионе есть всё необходимое для оказания помощи, а врачи уже знают о коронавирусе гораздо больше. Как отметил президент, в России делается 170 тысяч тестов на COVID-19 ежедневно и это один из самых высоких показателей в мире.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается.

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