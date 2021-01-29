Программу туристического кешбэка могут продлить до середины июня

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Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка реализовывать туры на период до 20 июня 2021 года. Не должны стать исключениями и праздничные даты, сказано в письме начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, направленном в адрес участников туристического рынка.

Ведомство рекомендовало представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 февраля и 8 марта, передаёт ТАСС.

Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы. <...> Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года (на утверждении в правительстве Российской Федерации), — говорится в письме.

Программа туристического кешбэка призвана стимулировать доступные внутренние поездки россиян через возмещение части расходов. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.

Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. Оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.

При этом если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин напомнил, что на программу правительство выделило 15 млрд рублей. При этом в 2020 году было израсходовано 1,2 млрд рублей, поэтому оставшиеся средства было решено перенести на 2021 год.