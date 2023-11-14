Последние новости СВО 14 ноября: бои у Работино, Крынок, Днепра, Бахмута WarGonzo: ВСУ имеют частичный успех у Крынок на левом берегу Днепра

Фото: МО РФ

ВС РФ заняли несколько новых позиций в районе Пятихаток на Запорожском направлении, передает WarGonzo. Какие новости сегодня с Херсонского, Артемовского направлений и фронтов СВО?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Пятихаток 14 ноября 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ активировали участок в районе Пятихаток и заняли ряд новых позиций. Пока о серьезных попытках прорыва оборонительных позиций ВСУ здесь речь не идет. Украинские войска, в свою очередь, продолжили наступательные действия у Копаней, Ровного, Новопрокоповки и Вербового. Без успеха», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что за прошедшие сутки ВСУ продолжили атаки на рубеже Пятихатки — Работино — Вербовое малыми группами.

«С Запорожского фронта сообщали о сильных накатах противника на населенный пункт Вербовое с нескольких направлений. Противник старался штурмом взять наши позиции при поддержке артиллерии, ВС России применили по наступающим порядкам ВСУ фугасные авиабомбы. У Работино с утра нашим подразделениям удалось продвинуться вперед и занять позиции врага», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке ВСУ не прекращают попытки прорвать оборону российской армии в районе Копаней и Новопрокоповки, при этом ВС РФ контратаковали со стороны Новофедоровки.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 14 ноября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВС РФ контратакуют у Клещеевки, стремясь выбить украинские войска с высот. Без продвижения. А вот к северу от Бахмута они существенно расширили зону контроля у Берховского водохранилища в направлении Богдановки», — пишет WarGonzo.

«Рыбарь» передает, что ВС РФ развивают наступление на южном фланге Бахмута и все сильнее теснят ВСУ под Клещеевкой.

«Помимо этого, российским военнослужащим удалось расширить зону контроля на севере, в районе Берховского водохранилища», — сообщил источник.

Американский Институт изучения войны подчеркнул, что ВСУ провели наземные атаки под Бахмутом, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

«Армия России продолжила локализованные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулась западнее Ягодного», — отметили эксперты.

Readovka передает, что бойцы ВС РФ атаковали со стороны Дубово-Василевки. В Клещеевке и Андреевке российская армия контратаковала при поддержке артиллерии, добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Херсонское направление. Ситуация у Крынок и берегов Днепра 14 ноября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении продолжаются ожесточенные бои у Поймы, Песчановки, Подстепного и Крынок. Украинские войска стремятся расширить свой плацдарм на левом берегу Днепра. У последнего из перечисленных населенных пунктов ВСУ имеют частичный успех», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВСУ попытались расширить зону контроля у Крынок.

«Продолжается уничтожение противника на нашем берегу Днепра. В Сети разошлось очередное видео с пленными солдатами ВСУ, сдавшимися после форсирования реки. С мест сообщают о сильной работе РЭБ противника, нарушающей связь наших передовых подразделений и ограничивающей полеты БПЛА», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Обстановка, ситуация, бои у Авдеевки 14 ноября: есть ли успехи у ВС РФ

Российская авиация ударила по «Азову»

Российский БОБР сообщил об уничтожении девяти танков и сотни бойцов ВСУ