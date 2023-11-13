Киев похоронил мечту о ротации ВСУ: ждать ли восстания мобилизованных На волну митингов с призывом к демобилизации Киев ответил полным отказом

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель президента Украины Владимира Зеленского Федор Вениславский объявил, что демобилизации в ВСУ не будет. Тем самым официальный Киев ответил на волну манифестаций, прокатившихся по Украине в минувшие выходные. На этих митингах родственники мобилизованных требовали вернуть солдат, отслуживших 18 месяцев, — насовсем или хотя бы на побывку. Теперь на таких мечтах поставлен крест. Может ли теперь глухой общественный ропот по этому поводу перерасти в народное восстание или в путч, поднятый самими мобилизованными? Об этом — в материале NEWS.ru.

Как украинские власти ответили на протест солдатских жен

В понедельник представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский заявил TSN.ua, что вопрос общей или частичной демобилизации тех, кто отслужил 18 месяцев в ВСУ в ближайшее время решен не будет.

«Мы должны понимать, что сейчас эти боевые действия идут по большому счету за сохранение украинской государственности... Вопрос общей или частичной демобилизации отслуживших полтора года во время ведения боевых действий вряд ли будет в ближайшее время принят. Надо понимать, что это очень существенные риски для нашего государства в целом», — отметил он.

Вениславский заверил, что вопрос о демобилизации поднимают те политики, которые «безответственно относятся к государству». По его словам, власти и так стараются, чтобы у военных была возможность передохнуть.

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Такие механизмы предусмотрены, происходят плановые ротации. Нельзя сказать, что одно подразделение воюет на передке без передышки, они отводятся для отдыха», — объяснил Вениславский.

Примечательно, что вопрос о демобилизации всего за 10 дней до этого поднял не кто иной, как секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов. Этот политик, один из ближайших соратников Зеленского, назвал демобилизацию возможной.

«Я думаю, члены ставки, непосредственные военные, внесут предложения, что должны быть определены какие-то правила. Я понимаю, что есть усталость и люди должны отдыхать», — отметил политик. Данилов напомнил, что такое предложение должно быть выражено в форме нормативно-правового акта и верховный главнокомандующий Зеленский должен отдать соответствующий приказ.

Как сообщалось, спустя три дня после выступления Данилова, вечером 6 ноября сам Зеленский объявил, что отменяет подготовку к проведению в марте президентских выборов. Таким образом, заигрывать с электоратом для команды Зеленского необходимости больше не было.

Как прошли на Украине митинги за демобилизацию

Вениславский выступил на другой день после того, как в воскресенье, 12 ноября, по Украине прокатились протесты с призывом демобилизовать военнослужащих, которые находятся на фронте с февраля 2022 года. Хотя любые митинги в условиях военного положения на Украине сейчас запрещены, протестующие не побоялись выйти на улицы и потребовать ротации, то есть дать отдохнуть тем, кто уже длительное время находится на передовой.

Протестующие потребовали принять законопроект, ограничивающий срок мобилизации 18 месяцами. На митингах в среднем присутствовало по несколько десятков родственников мобилизованных, в основном женщины и бывшие военные. Среди них был, к примеру, солдат с позывным Гризли, который в июне потерял обе ноги.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Моя позиция заключается в том, что ребятам надо отдыхать. И мы дали очень длительное время, чтобы подготовились другие. Ребята уже не могут работать, есть бригады, которые не меняют постоянно, есть бригады, которые не отправляют в отпуск», — говорил солдат.

Выступления состоялись в ряде городов, в том числе Одессе, Львове, Хмельницком, Житомире и Кривом Роге. Ранее выступления с призывами к демобилизации или хотя бы ротации уже отмечались в Киеве и нескольких областных центрах.

Опасно ли для Зеленского злить семьи мобилизованных

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что украинское руководство в принципе не могло пойти на уступки протестующим.

«Как я себе представляю ситуацию, у них такой возможности нет... Украина на это пойти не может. У них население в три раза меньше, чем в России, и многие выехали за рубеж, так что, скорее всего, нет», — сказал он NEWS.ru.

Козюлин допустил, что из-за решения украинских властей не проводить ротацию и демобилизацию в стране могут начаться антиправительственные выступления или даже мятеж недовольных солдат.

«Многое будет зависеть от ситуации на фронте, от поддержки Запада, от пропагандистских усилий, морального состояния украинского общества и других факторов. Предполагать можно разное, — отметил он.

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как рядовые украинцы призывают к демобилизации

В последние полгода украинцы подписали немало обращений к правительству с призывом к демобилизации. 10 апреля одна из таких петиций на сайте президента набрала 25 тыс. подписей, — необходимых для того, чтобы Зеленский ее рассмотрел.

«Уже больше года наши военные находятся на фронте и не понимают, сколько им еще придется там быть, и существует насущная необходимость урегулировать сроки», — отмечалось в тексте.

В петиции также подчеркивалось, что правительство поступает несправедливо по отношению к мобилизованным, которые в феврале-марте 2022 года не стали уклоняться от повесток.

«Получается, что государство и общество могли положиться на этих людей для своей защиты. Зато эти люди, не имея четко прописанных прав и сроков службы, пока не могут положиться на государство и общество», — говорилось там.

Фото: Myakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военный эксперт Виктор Литовкин ранее говорил NEWS.ru, что демобилизация на Украине маловероятна в связи с грядущим наступлением РФ.

«Провести демобилизацию им вряд ли удастся, потому что они не выполнили задачи, которые им были поставлены хозяевами. Сейчас они ожидают реального российского контрнаступления. Поэтому отпускать людей с фронта никто не собирается», — считает Литовкин.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также отмечал, что ротация военнослужащих ВСУ вряд ли возможна, так как мобилизационные ресурсы Киева опустошены.

«Для отлова как можно большего количества населения территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан... На фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ», — написал он.

Азаров отметил, что из-за нехватки кадров Киев негласно запретил выпускать из страны даже негодных к службе граждан, чтобы позднее отправить их тоже в бой. По его словам, даже если у мужчины есть все необходимые документы для выезда, его все равно не выпустят из страны, направят на повторную медкомиссию и признают частично годными.

Как в России призывали к демобилизации и что с этим сделали

Как сообщал NEWS.ru, 7 ноября в России, в центре Москвы тоже состоялся митинг жен, матерей и сестер мобилизованных участников СВО. Примерно 20 женщин демонстрировали плакаты с призывами вернуть родных и отменить бессрочную мобилизацию. Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале выразил понимание чувств пикетчиц, но отметил высокую степень подготовленности мобилизованных и высказал мнение, что те «воюют до конца СВО».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее, в мае родственники россиян, которых мобилизовали более года назад обратились с призывом обозначить сроки службы в зоне СВО. Петиция набрала тысячи подписей от жителей Новосибирской, Московской, Иркутской, Амурской областей, Бурятии, Якутии, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев.

«Несправедливо, что сотрудники Росгвардии, МВД и других силовых структур выезжают в зону СВО на определенный срок в рамках рабочей командировки, на три или шесть месяцев», — говорилось в обращении.

Подписанты призывали объявить в России новую мобилизацию, чтобы провести ротацию на фронте и вернуть домой бойцов, которые находятся в зоне СВО.

В феврале в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о введении отпусков для участников СВО через каждые полгода службы. Их продолжительность составляет 14 дней, не считая времени на проезд домой и обратно.

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