«РВ» показала кадры боев у Работино «РВ»: российские военные накрыли огнем штурмовые группы ВСУ у Работино

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео работы российских военных из 42-й дивизии 58-й армии ЮВО в районе Работино на Запорожском направлении. По данным канала, за сутки там уничтожены несколько единиц транспорта и около 20 солдат из штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ пока не комментировало эту ситуацию.

Канал отмечает, что у Работино противник опять снизил активность, ведет перегруппировку и готовится к возобновлению наступательных операций. По информации «РВ», ВСУ концентрируют силы между Работино и Новопрокоповкой, они находятся под постоянным огнем российских войск и несут потери в ходе позиционных боев.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские военные в зоне спецоперации спасли раненого товарища, несмотря на обстрел кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. По информации канала, это произошло в районе Работино. В МО РФ эту информацию не комментировали.

По данным канала, бойцы 136-й бригады атаковали позиции ВСУ, но попали под огонь украинской артиллерии, ранение получил один из российских солдат. На опубликованных каналом кадрах видно, что военные, в непосредственной близости от которых взрываются снаряды, уносят раненого сослуживца.